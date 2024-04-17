Известный продюсер сравнил Пугачеву с самцом богомола

Продюсер Дзюник заявил, что Пугачева выполнила свою функцию

Известный российский продюсер, бывший концертный директор группы «Тату» Леонид Дзюник сравнил эстрадную певицу Аллу Пугачеву с самцом богомола. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Дзюник заявил, что на данный момент извинения Пугачевой за свои антироссийские высказывания будут бессмысленны. «Пусть живет за границей, пусть заботится о детях. Она сама выбрала этот путь. И настаивать на том, чтобы она сейчас извинилась перед страной, уже бессмысленно», — пояснил он.

Продюсер подчеркнул, что артистка выполнила свою функцию. «Как самец богомола, который оплодотворил, и его съели», —заключил он. По мнению Дзюника, Пугачева уже не напишет хороших песен, а ее старые композиции доступны в сети всем желающим.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов объяснил решение принципиально не слушать новых песен Пугачевой.