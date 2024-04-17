Кадровые изменения произошли в строительном и экономическом комплексах Москвы

Мэр Москвы Собянин внес изменения в состав правительства города

В правительстве Москвы произошли кадровые изменения. Соответствующие документы подписал мэр города Сергей Собянин, они опубликованы на его сайте.

Так, указом Собянин освободил от должности заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. Его место занял Владимир Ефимов на срок полномочий мэра. Ранее он был на посту заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, мэр Москвы назначил Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города. До этого она работала руководителем департамента экономической политики и развития.

Ранее Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Отмечается, что Молотков покинул пост по собственной инициативе. На должность главы столичного департамента назначена Ирина Каклюгина.