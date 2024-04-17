Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

Собянин снял с должности вице-мэра Москвы по строительству Бочкарева

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил своего заместителя по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева. Указ о снятии чиновника с должности опубликован на сайте столичной мэрии.

Согласно другому документу, место Бочкарева займет Владимир Ефимов, до этого работавший вице-мэром по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Кроме того, Собянин освободил от должности руководителя Департамента экономической политики и развития Марию Багрееву, назначив ее вице-мэром.

Ранее мэр Москвы снял с поста главу Департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Чиновник покинул должность по собственному желанию. Его место заняла Ирина Каклюгина.