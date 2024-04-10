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17:08, 10 апреля 2024Россия

Собянин снял с поста главу одного из департаментов Москвы

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы
Александр Молотков

Александр Молотков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте градоначальника.

«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — говорится в документе.

Там отмечается, что Молотков покинул пост главы по собственной инициативе.

На должность главы столичного департамента назначена Каклюгина Ирина Александровна, говорится в соответствующем документе.

Накануне мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о намерении уйти в отставку. По его словам, принятое решение было для него непростым, но обдуманным и взвешенным. При этом из записи Спирина следует, что его может ждать новое назначение.

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