Собянин снял с поста главу одного из департаментов Москвы

Собянин снял с поста главу департамента образования и науки Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте градоначальника.

«Освободить Молоткова Александра Борисовича от должности министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования и науки города Москвы», — говорится в документе.

Там отмечается, что Молотков покинул пост главы по собственной инициативе.

На должность главы столичного департамента назначена Каклюгина Ирина Александровна, говорится в соответствующем документе.

Накануне мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о намерении уйти в отставку. По его словам, принятое решение было для него непростым, но обдуманным и взвешенным. При этом из записи Спирина следует, что его может ждать новое назначение.