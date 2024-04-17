Клинический психолог предположил диагноз у Кологривого

Клинический психолог Чубаров предположил, что Кологривый страдает от нарциссизма

Клинический психолог Владислав Чубаров выразил мнение, что у звезды сериала «Слово пацана», актера Никиты Кологривого присутствуют признаки психического расстройства. Его цитирует НСН.

Эксперт предположил, что у артиста есть проблемы с эго, назвав его ранимым. «Он обладает ярко выраженными нарциссическими чертами, и такое ощущение, что он отыгрывает какие-то накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, мстит. Он пользуется популярностью и бессознательно отыгрывает какие-то мстительные вещи», — сказал Чубаров.

В качестве примера он привел конфликт звезды «Слова пацана» с ведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ» на Первом канале и дебош в одном из баров Новосибирска. По мнению психолога, таким образом у Кологривого проявляется потребность компенсировать недополученное внимание. «Сложно говорить, есть ли у него психическое расстройство, потому что для этого нужно обследование, но он уже явно выходит за рамки нормы», — добавил специалист.

Ранее Никита Кологривый высказался о конфликте с ведущим Александром Гордоном. Говоря о произошедшем, актер назвал телеведущего «чертом по жизни».