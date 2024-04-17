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16:24, 17 апреля 2024Культура

Кологривый прокомментировал конфликт на Первом канале и назвал Гордона чертом

Кологривый заявил, что не жалеет о конфликте с Гордоном на Первом канале

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана», актер Никита Кологривый в интервью журналистке Лауре Джугелии высказался о конфликте с ведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ» на Первом канале. Выпуск доступен на YouTube.

Говоря о произошедшем, актер назвал телеведущего «чертом по жизни». «Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Все. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил», — сказал Кологривый.

По словам звезды «Слова пацана», он был счастлив, будто «сунул в морду кому надо», уходя из студии шоу. «Этот зал, эти люди — все как куклы какие-то», — заключил артист, подчеркнув, что ни о чем не жалеет.

В феврале стало известно, что Кологривый устроил скандал с Гордоном на Первом канале. Мужчины вступили в спор во время обсуждения фильма, после чего артист покинул студию.

Тогда же сообщалось, что Гордону стало плохо во время работы, вследствие чего ему вызвали скорую помощь. Отмечалось, что медики диагностировали у ведущего аритмию.

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