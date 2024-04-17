Красивая образованная девушка уволилась из офиса и стала принимать роды у свиней

В Китае девушка уволилась из офиса, стала свиноводом и поняла, что нашла себя

Жительница Китая сменила работу, стала принимать роды у свиней и поняла, что нашла себя. Об этом сообщает South China Morning Post.

26-летняя красивая девушка с высшим образованием по фамилии Чжоу из провинции Юньнань в прошлом изучала литературу и работала в офисе. Однако работа ей не нравилась и вгоняла ее в депрессию. В конце концов Чжоу уволилась и стала искать новое место.

В этот период подруга порекомендовала девушке свиноводство. Семья Чжоу негативно отнеслась к такому предложению, а сама она посчитала работу неблагородной. Однако так как Чжоу любила животных, то все же решила прислушаться к совету подруги и стала свиноводом. Первое задание Чжоу было непростым — она должна была перебирать плаценту свиней. Несмотря на кровь и неприятный запах, девушка не сдалась и выполнила свою работу.

С того момента Чжоу проработала на ферме три года. Она стала квалифицированным специалистом и теперь называет свиноводство работой мечты. Девушке нравится ухаживать за свиньями. Она кормит животных, принимает у них роды и делает им уколы. Чжоу призвала людей не обращать внимания на мнение окружающих и заниматься только тем, что приносит истинное удовольствие.

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