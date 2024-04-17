Литва захотела лишать россиян ВНЖ из-за поездок на родину

Литовские депутаты захотели лишать россиян и белорусов ВНЖ за поездки на родину

Власти Литвы захотели лишать россиян и белорусов вида на жительство (ВНЖ) за поездки на родину. Об этом сообщает «Sputnik Литва» в Telegram.

Разрешения на пребывание в Литве гражданам России и Белоруссии станут аннулировать, если они будут посещать эти страны чаще одного раза в три месяца. Литовские депутаты считают частые поездки на родину угрозой национальной безопасности страны.

Уточняется, что идею поддержал комитет по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы. В дальнейшем инициативу должен должен утвердить парламент.

Ранее в Литве предложили запретить ввоз литературы с советской символикой. Такие предметы парламентарии сочли провокационными и пропагандистскими.