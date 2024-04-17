Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:06, 17 апреля 2024Путешествия

Литва захотела лишать россиян ВНЖ из-за поездок на родину

Литовские депутаты захотели лишать россиян и белорусов ВНЖ за поездки на родину

Фото: Pavel Golovkin / AP

Власти Литвы захотели лишать россиян и белорусов вида на жительство (ВНЖ) за поездки на родину. Об этом сообщает «Sputnik Литва» в Telegram.

Разрешения на пребывание в Литве гражданам России и Белоруссии станут аннулировать, если они будут посещать эти страны чаще одного раза в три месяца. Литовские депутаты считают частые поездки на родину угрозой национальной безопасности страны.

Уточняется, что идею поддержал комитет по нацбезопасности и обороне Сейма Литвы. В дальнейшем инициативу должен должен утвердить парламент.

Ранее в Литве предложили запретить ввоз литературы с советской символикой. Такие предметы парламентарии сочли провокационными и пропагандистскими.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ показала фото девушки, причастной к подрыву авто экс-офицера СБУ. Она отправила в Россию компоненты бомбы

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Кэти Перри потеряла топ в прямом эфире

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      На Северном Кавказе задержаны торговцы оружием

      МВФ снизил прогнозируемый уровень госдолга России

      Россиянам рассказали о пользе картофеля

      Русофобскому поведению Верки Сердючки дали объяснение

      Женщина приехала в банк с телом дяди и попыталась оформить на него кредит

      Россияне в затопленном городе начали набирать воду из луж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше