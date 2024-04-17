Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

Daily Mail: британец отправился в Канкун с женой и был найден бездыханным

Британец отправился на курорт Канкун, Мексика, с женой и был найден бездыханным в номере отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 58-летнего мужчину нашли с глубокими ранами: выжить ему не удалось. Его жена также сильно пострадала. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Предполагается, что она находилась под воздействием неизвестного вещества.

По данным следствия, была версия, что это может быть преступление на фоне страсти и алкогольного опьянения. Однако детективы склоняются к тому, что это была совместная попытка суицида.

Ранее медсестра в отпуске спасла жизнь туристу с больным сердцем в ресторане Вьетнама. Инцидент произошел 24 марта в одном из заведений города Дананг.