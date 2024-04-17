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09:02, 17 апреля 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря закончившемуся бензину

В США мужчина купил лотерейный билет на заправке и выиграл 200 тысяч долларов

Фото: Massim Chouak / Unsplash

Житель США сорвал куш в лотерее благодаря закончившемуся бензину. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Вечером 9 апреля Бобби Коулмэн из города Кенли, штат Северная Каролина, решил заехать на заправку. В магазине он увидел билет мгновенной лотереи за 5 долларов (466 рублей) и, недолго думая, купил его. Стерев защитный слой, мужчина понял, что разбогател.

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Коулмэн выиграл 200 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей). По его словам, ему до сих пор трудно поверить в произошедшее. Он планирует потратить деньги на образование дочери.

Ранее сообщалось, что водитель такси из США разбогател благодаря тому, что купил выигрышный лотерейный билет на чаевые пассажира. Райан Паш получил от клиента 5 долларов.

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      Алиса Удовик
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