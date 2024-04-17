Мужчина разбогател на 18 миллионов рублей благодаря закончившемуся бензину

В США мужчина купил лотерейный билет на заправке и выиграл 200 тысяч долларов

Житель США сорвал куш в лотерее благодаря закончившемуся бензину. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Вечером 9 апреля Бобби Коулмэн из города Кенли, штат Северная Каролина, решил заехать на заправку. В магазине он увидел билет мгновенной лотереи за 5 долларов (466 рублей) и, недолго думая, купил его. Стерев защитный слой, мужчина понял, что разбогател.

Коулмэн выиграл 200 тысяч долларов (18,6 миллиона рублей). По его словам, ему до сих пор трудно поверить в произошедшее. Он планирует потратить деньги на образование дочери.

Ранее сообщалось, что водитель такси из США разбогател благодаря тому, что купил выигрышный лотерейный билет на чаевые пассажира. Райан Паш получил от клиента 5 долларов.