Мужчина заманил туристку на пляж Майорки и изнасиловал

На острове Майорка мужчина заманил туристку на пляж поздно вечером и изнасиловал ее. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Магалуф, Испания. 20-летний итальянец познакомился с 38-летней путешественницей в баре, после чего предложил вместе пойти на пляж. Там подозреваемый надругался над новой знакомой.

Полиции удалось идентифицировать и задержать предполагаемого преступника.

Ранее двое мужчин изнасиловали канадскую туристку в отеле итальянского города Палермо, Сицилия. Уточняется, что 30-летняя женщина встретила мужчину в больнице, куда пришла навестить своего возлюбленного.