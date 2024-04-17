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09:06, 17 апреля 2024Путешествия

Мужчина заманил туристку на пляж Майорки и изнасиловал

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

На острове Майорка мужчина заманил туристку на пляж поздно вечером и изнасиловал ее. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Магалуф, Испания. 20-летний итальянец познакомился с 38-летней путешественницей в баре, после чего предложил вместе пойти на пляж. Там подозреваемый надругался над новой знакомой.

Полиции удалось идентифицировать и задержать предполагаемого преступника.

Ранее двое мужчин изнасиловали канадскую туристку в отеле итальянского города Палермо, Сицилия. Уточняется, что 30-летняя женщина встретила мужчину в больнице, куда пришла навестить своего возлюбленного.

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      Марк Успенский
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