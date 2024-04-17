На Украине начали производить аналог «Ланцета»

Федутинов: Украина признала эффективность «Ланцетов» и наладила выпуск аналогов

Украина признала высокую эффективность «Ланцетов». Об этом РИА Новости рассказал военный аналитик, ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Он обратил внимание, что Киев наладил производство аналога российского барражирующего боеприпаса, при этом украинский дрон очертаниями повторяет оригинал. «Мотивом для копирования "Ланцета" стало то, что эти российские аппараты за два года специальной военной операции (СВО) стали настоящей головной болью для Вооруженных сил Украины (ВСУ)»,— заявил он.

В марте стало известно, что количество опубликованных ударов барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне СВО на Украине достигло 1,3 тысячи. Опубликованные кадры позволяют подтвердить уничтожение 394 целей.