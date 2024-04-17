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17:39, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

На Украине почти полностью уберут русский язык из телеэфира

Языковой омбудсмен Креминь: с 17 июля русский язык исчезнет из телеэфира Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что через три месяца на украинском телевидении почти полностью прекратится вещание на русском языке. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Языковой омбудсмен напомнил, что 17 июля вступит в силу закон «О медиа», ужесточающий требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Начиная с этого дня использовать русский можно будет лишь в «устойчивых выражениях, коротких фразах и отдельных словах». Все остальные реплики будут переводиться, дублироваться или озвучиваться на украинском языке.

В марте Креминь возмутился русскоязычными названиями детских садов. Ему не понравились такие названия, как «Ивушка», «Карандашкино», «Солнышко», «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Одуванчик» и другие.

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      Варвара Кошечкина
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