На Украине почти полностью уберут русский язык из телеэфира

Языковой омбудсмен Креминь: с 17 июля русский язык исчезнет из телеэфира Украины

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что через три месяца на украинском телевидении почти полностью прекратится вещание на русском языке. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Языковой омбудсмен напомнил, что 17 июля вступит в силу закон «О медиа», ужесточающий требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Начиная с этого дня использовать русский можно будет лишь в «устойчивых выражениях, коротких фразах и отдельных словах». Все остальные реплики будут переводиться, дублироваться или озвучиваться на украинском языке.

В марте Креминь возмутился русскоязычными названиями детских садов. Ему не понравились такие названия, как «Ивушка», «Карандашкино», «Солнышко», «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Одуванчик» и другие.