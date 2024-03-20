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16:08, 20 марта 2024Бывший СССР

На Украине возмутились из-за существования «Солнышек» и «Заинек»

Языковой омбудсмен Украины возмутился русскоязычными названиями детских садов

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь возмутился, что в стране до сих пор существуют детские сады с русскими названиями. Его слова передает ТАСС.

«К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, что не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу», — заявил Креминь.

Чиновника возмутили такие названия, как «Ивушка», «Карандашкино», «Солнышко», «Кузнечик», «Василек», «Тополек», «Зоренька», «Заинька», «Одуванчик» и другие. По его словам, подобные названия встречаются преимущественно на юго-востоке Украины и должны быть изменены.

Ранее член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк заявила, что Украина намерена отказаться от всех жестов, в которых есть хоть какой-либо намек на «русскость».

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      Валентин Карант
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