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10:21, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин вступил в интимную связь с 13-летней школьницей и получил срок

Под Тюменью мужчина получил 3 года колонии за интимную связь со школьницей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Исетский районный суд приговорил 27-летнего мужчину к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тысяч рублей за интимную связь с 13-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 134 УК РФ (« Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Во время заседания фигурант свою вину признал. Он уже возместил потерпевшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как установил суд, мужчина совершал половые сношения с пострадавшей с ее согласия, без применения насилия. О возрасте школьницы он знал. Об их интимной связи узнала мать девочки, когда увидела в социальной сети переписку дочери с осужденным.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их.

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      Анна Габай
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