Артемий Лебедев словами «нам и не снилось» описал одну особенность жизни в США

Блогер Артемий Лебедев заявил о строгости системы сбора налогов в США

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил о строгости системы сбора налогов в США. В выпуске обзора новостей, опубликованном во «ВКонтакте», он описал эту одну особенность жизни в Америке словами «нам и не снилось».

Лебедев отметил, что в США размер налогов может меняться в зависимости от штата. «В Америке разные налоги в зависимости от того, в каком штате ты больше времени проводишь. (...) В Нью-Йорке конские налоги, а в какой-нибудь Флориде гораздо меньше», — указал он.

При этом блогер назвал Налоговую службу США (IRS) страшной организацией, отметив ее строгость. «Нам просто не снилось, как можно собирать налоги с людей, как будто все люди [в США] — это просто рабы, а плантаторы их секут плеткой», — заявил он.

Ранее сообщалось, что блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, оценил влияние переезда в Соединенные Штаты на его жизнь. Он признался, что жизнь в Америке негативно сказалась на его душевном здоровье.