Вернувшийся в Россию блогер оценил влияние переезда в США на его жизнь

Сардаров заявил, что жизнь в США негативно сказалась на его душевном здоровье

Известный блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, оценил влияние переезда в Соединенные Штаты на его жизнь. В своем подкасте, гостем которого стал журналист Отар Кушанашвили, он заявил, что жизнь в Америке негативно сказалась на его душевном здоровье. Видео доступно на YouTube.

«Когда я себя спрашивал, что меня может порадовать, единственное, что с детства отзывалось, потому что я с детства вырос на детских американских мультиках, на фильмах, боевиках, — это успех в Америке», — объяснил он выбор страны для эмиграции. Сардаров рассказал, что переезжал в США с личным капиталом в размере нескольких миллионов долларов. По словам блогера, он тогда «взял все деньги и поставил на красное».

Кушанашвили задал Сардарову вопрос о том, действительно ли он был в США в таком состоянии, что был готов уйти из жизни. «Да, это правда», — ответил блогер, подтвердив, что жизнь в Штатах негативно сказалась на его эмоциональном состоянии.

Ранее Сардаров сравнил приезд в Россию из США с освобождением из тюрьмы. По словам блогера, он осознавал, что ему нужно начинать жизнь с чистого листа, что вызывало у него сильный стресс.

Осенью 2020 года Сардаров объявил, что переехал в Лос-Анджелес. В декабре 2021 года стало известно, что блогер вернулся в Россию, однако впоследствии снова на какое-то время уезжал в США. Во время пребывания в этой стране Сардаров рассказывал, что скучал по близким и по России.