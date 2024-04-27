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10:16, 27 апреля 2024Ценности

Звезда «Очень странных дел» поделилась фото в бикини и мини-шортах

Актриса Милли Бобби Браун поделилась фото в бюстгальтере от бикини и мини-шортах

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса, модель и продюсер Милли Бобби Браун поделилась фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 20-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» предстала в мини-шортах и бюстгальтере от бикини, оформленном пестрым розовым принтом. Девушка позировала перед камерой, положив руки на голову.

Кроме того, она надела большие круглые серьги и солнцезащитные очки в горнолыжном стиле. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

В марте сообщалось, что Милли Бобби Браун пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей. Тогда актриса появилась перед камерами в фиолетовом платье-свитшоте и черных кожаных сапогах. При этом она уложила волосы в пучок, а в качестве украшений выбрала массивные серьги и широкий чокер.

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      Мария Винар
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