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03:50, 25 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели убрать «русскость» из жестового языка

KI: на Украине решили отказаться о русского жестового языка

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине решили избавиться от русского жестового языка, используемого глухонемыми украинцами. Об этом рассказал журналист Александр Хребет в материале для украинского издания Kyiv Independent.

Как сообщила член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк, в стране пытаются отказаться от всех жестов, в которых есть хоть какой-либо намек на «русскость». В частности, по ее мнению, необходимо найти замену жесту благодарности на русском, который выглядит как поклон. Вместо него следует использовать международный аналог, поскольку «украинцы не должны ни перед кем кланяться», считает Аданюк.

При это в статье отмечается, что власти страны не проявляют должной заботы о глухих украинцах. Например, офис президента страны Владимира Зеленского не предоставляет сурдоперевод для его заявлений.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал отказаться от «украино-русского двуязычия в эфирах» на телеканалах.

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      Марина Совина
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