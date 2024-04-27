Пассажирский Boeing резко сменил курс из-за оторвавшегося трапа

Самолет Delta Air Lines экстренно вернулся в аэропорт из-за оторвавшегося трапа

Самолет авиакомпании Delta Air Lines резко сменил курс и вернулся в аэропорт из-за оторвавшегося аварийного трапа. Об этом сообщил портал ABC News.

Пассажирский Boeing 767 следовал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес утром в пятницу, 26 апреля. Вскоре после взлета пилоты доложили, что услышали стук и почувствовали вибрацию. В результате лайнер экстренно приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно через полчаса после вылета.

В ходе послеполетного осмотра выяснилось, что у воздушного суда отделился и упал аварийный трап. Федеральное агентство гражданской авиации США начало расследование инцидента.

Уточняется, что борт отстранили от полетов. Пассажиров рейса доставили в Лос-Анджелес на другом самолете.

В Нигерии пилоты Ibom Air прервали взлет самолета из-за странного звука в салоне. Позже выяснилось, что борт был неисправен, в полете могла произойти катастрофа.