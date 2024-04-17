На Западе заявили о критической ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

Меркурис: Украина перебрасывает резервы в Часов Яр из-за критической ситуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«На Украине уже поняли, что для ВСУ наступил кризис, поэтому они перебрасывают оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск Российской армии», — сказал он.

Ранее западный эксперт отметил, что ВСУ пребывают в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр, их тяжелое положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. По мнению аналитика, к этому привели успешные действия российских военных против украинских линий снабжения.