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16:18, 17 апреля 2024Мир

На Западе заявили о критической ситуации для ВСУ в районе Часова Яра

Меркурис: Украина перебрасывает резервы в Часов Яр из-за критической ситуации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в район Часова Яра из-за критической ситуации. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«На Украине уже поняли, что для ВСУ наступил кризис, поэтому они перебрасывают оперативные резервы из Купянска и его окрестностей в Часов Яр, чтобы попытаться сдержать натиск Российской армии», — сказал он.

Ранее западный эксперт отметил, что ВСУ пребывают в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр, их тяжелое положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. По мнению аналитика, к этому привели успешные действия российских военных против украинских линий снабжения.

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      Семен Александров
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