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18:10, 16 апреля 2024Мир

Британский аналитик оценил положение ВСУ в Часовом Яре

Аналитик Меркурис: ВСУ пребывают в крайне тяжелом положении в Часовом Яре

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывают в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр, их тяжелое положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Сырский [ранее] (...) говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая… Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил он. По мнению аналитика, к этому привели успешные действия российских военных против украинских линий снабжения.

Ранее украинский аналитический портал DeepState заявил, что российские военные продвинулись еще на 1,5 километра к территории населенного пункта Часов Яр. Аналитики портала пришли к этому выводу, проанализировав видеозаписи боев, опубликованные командованием ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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