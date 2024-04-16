Аналитик Меркурис: ВСУ пребывают в крайне тяжелом положении в Часовом Яре

Соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пребывают в крайне тяжелом положении в районе населенного пункта Часов Яр, их тяжелое положение фактически подтвердил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Сырский [ранее] (...) говорил об очень серьезной ситуации на фронтах. Он признал, что ситуация в Часовом Яре особенно плохая… Бесспорно, сейчас украинцы столкнулись с оперативным кризисом», — отметил он. По мнению аналитика, к этому привели успешные действия российских военных против украинских линий снабжения.

Ранее украинский аналитический портал DeepState заявил, что российские военные продвинулись еще на 1,5 километра к территории населенного пункта Часов Яр. Аналитики портала пришли к этому выводу, проанализировав видеозаписи боев, опубликованные командованием ВСУ.