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11:26, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы

РИА Новости: в подполье заявили об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

В районе Одессы был нанесен удар по инфраструктуре порта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени», — заявил Лебедев.

Координатор подполья отметил, что на месте оцеплены дороги, по которым в настоящий момент пропускают только машины скорой помощи.

Ранее стало известно о взрывах в Чернигове. Город оказался частично обесточен.

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      Илья Таксюр
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