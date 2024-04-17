Стало известно об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы

РИА Новости: в подполье заявили об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы

В районе Одессы был нанесен удар по инфраструктуре порта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«В Южном прилет в портовую инфраструктуру, с большой детонацией и выбросом пламени», — заявил Лебедев.

Координатор подполья отметил, что на месте оцеплены дороги, по которым в настоящий момент пропускают только машины скорой помощи.

Ранее стало известно о взрывах в Чернигове. Город оказался частично обесточен.