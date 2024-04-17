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10:22, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах на севере Украины

На Украине в Чернигове прогремели взрывы

Фото: Leo Correa / AP

В Чернигове на Украине прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщения о взрывах в городе на севере Украины появились около 9:00. По заявлениям украинских властей, в результате произошедшего пострадали люди. Кроме того, сообщается, что после взрыва город оказался частично обесточен.

Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что взрыв также произошел в Одесской области Украины. Отмечается, что прилет произошел со стороны города Южный. После взрыва на месте произошедшего началось задымление.

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      Александр Курбатов
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