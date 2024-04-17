Стало известно о взрывах на севере Украины

На Украине в Чернигове прогремели взрывы

В Чернигове на Украине прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщения о взрывах в городе на севере Украины появились около 9:00. По заявлениям украинских властей, в результате произошедшего пострадали люди. Кроме того, сообщается, что после взрыва город оказался частично обесточен.

Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что взрыв также произошел в Одесской области Украины. Отмечается, что прилет произошел со стороны города Южный. После взрыва на месте произошедшего началось задымление.