Стало известно о взрывах на севере Украины
На Украине в Чернигове прогремели взрывы
В Чернигове на Украине прогремели взрывы, после чего в городе частично пропал свет. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Сообщения о взрывах в городе на севере Украины появились около 9:00. По заявлениям украинских властей, в результате произошедшего пострадали люди. Кроме того, сообщается, что после взрыва город оказался частично обесточен.
Перед этим в Черниговской и еще девяти областях Украины, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что взрыв также произошел в Одесской области Украины. Отмечается, что прилет произошел со стороны города Южный. После взрыва на месте произошедшего началось задымление.