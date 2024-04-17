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10:14, 17 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области произошел взрыв

«Страна.ua»: взрыв с последующим задымлением произошел в Одесской области

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Одесской области на Украине произошел взрыв с последующим задымлением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации местных Telegram-каналов, после прилета со стороны города Южный и взрыва произошла вторичная детонация и возникло задымление.

Ранее в девяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Вечером 16 апреля взрыв прозвучал на территории Кривого Рога в Днепропетровской области в результате применения российским Су-34 ракеты Х-59.

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      Валентин Карант
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