В Одесской области произошел взрыв

«Страна.ua»: взрыв с последующим задымлением произошел в Одесской области

В Одесской области на Украине произошел взрыв с последующим задымлением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации местных Telegram-каналов, после прилета со стороны города Южный и взрыва произошла вторичная детонация и возникло задымление.

Ранее в девяти регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждение действует в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Вечером 16 апреля взрыв прозвучал на территории Кривого Рога в Днепропетровской области в результате применения российским Су-34 ракеты Х-59.