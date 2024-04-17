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06:18, 17 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о точном поражении цели на Украине ракетой Х-59

«Фронтовая птичка»: Су-34 точно поразил цель в Кривом Роге ракетой Х-59

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вечером 16 апреля на территории Кривого Рога в Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв. Об этом стало известно Telegram-каналу «Фронтовая птичка».

Кроме того, в публикации уточняется, что причиной взрыва стало применение российским Су-34 ракеты Х-59, которая точно поразила цель. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по электроподстанции Северного горно-обогатительного комбината («СевГОК») в Кривом Роге. Он отметил, что данное предприятие принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Тем временем силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что на объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области случился пожар. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

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      Маргарита Пименова
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