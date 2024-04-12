На объекте энергетики в Днепропетровской области произошел пожар

ВСУ рассказали о пожаре на объекте энергетики в Днепропетровской области

На объекте энергетики в Криворожском районе Днепропетровской области произошел пожар. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале сил обороны юга ВСУ.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кривой Рог в ночь с 11 на 12 апреля. Уточнялось, что воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях страны.

«В результате падения обломков сбитого дрона в Криворожском районе на объекте энергетики вспыхнул пожар», — сказано в заявлении.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. Как отмечается, пожар удалось локализовать, спасатели продолжают работу.

В ночь с 10 на 11 апреля украинские СМИ сообщили о том, что в некоторых частях Одессы после взрывов пропало электричество. Информации о пострадавших и разрушениях в результате взрывов не поступало.

Днем 10 апреля в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Спустя некоторое время в Харькове раздался взрыв.