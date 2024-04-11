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00:33, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе после взрывов пропало электричество

«Страна.ua»: в некоторых районах Одессы после взрывов пропало электричество

В некоторых частях Одессы после взрывов пропало электричество, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробностей о том, в каких районах украинского города пропал свет, издание не приводит. Информации о пострадавших и разрушениях в результате взрывов не имеется.

Ранее 10 апреля в Одессе произошел взрыв. В регионе заявили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Днем того же дня в Харькове также раздался взрыв. Примерно за полчаса до взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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      Маргарита Пименова
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