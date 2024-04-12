В подполье сообщили об ударе по комбинату Ахметова в Кривом Роге

Подполье: ВС РФ ударили по комбинату «СевГОК», принадлежащему Ахметову

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по электроподстанции Северного горно-обогатительного комбината («СевГОК») в Кривом Роге, это предприятие принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Прилетело по подстанции, комбинат стоит без электричества», — проинформировал он.

Ранее ВС РФ ударили по району Южного горно-обогатительного комбината в городе. Сообщалось о нескольких прилетах в направлении предприятия. Лебедев отмечал, что прогремела сильная детонация.

Утром 12 апреля стало известно о пожаре на энергетическом объекте в Криворожском районе Днепропетровской области. Кроме того, в Кривом Роге были слышны взрывы. В Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях объявлялась воздушная тревога.