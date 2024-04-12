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09:03, 12 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе ВС России в районе комбината в Кривом Роге

РИА Новости: подполье сообщило об ударе ВС РФ в районе комбината в Кривом Роге

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар в районе Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. «Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров», — сообщил собеседник агентства.

Комбинат, как отмечает представитель подполья, находится на окраине города по направлению к Зеленодольску, где располагаются «военные городки».

Кроме того, по словам Лебедева, после удара в Кривом Роге начались перебои с электричеством.

Ранее представитель подполья сообщил, что российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины в пригороде Харькова. По его словам, ВСУ перемещали военную технику в сторону села Циркуны.

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      Алевтина Запольская
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