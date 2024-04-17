Названа возможная причина затопления машины с возвращавшимися с СВО россиянами

В Воронежской области заявили об отсутствии знаков в месте, где утонули военные

У разведенной понтонной переправы через реку Дон в Воронежской области, где затонула машина с возвращавшимися из зоны специальной военной операции (СВО) военными, могло не быть предостерегающих дорожных знаков. Об этом заявили подписчики сообщества «Богучар в Телеграм».

По словам жительницы региона, подписанной в Telegram именем Алина, в день, когда на переправе утонул автомобиль военных, она с мужем проезжали место переправы и не увидели там запрещающих знаков. Из информации, озвученной россиянкой, следует, что отсутствие знаков могло стать возможной причиной затопления авто с участниками СВО.

Также россиянка сообщила, что уже после паводка, но до закрытия переправы местные жители продолжали пользоваться понтонами и «ездили по воде». Эту же причину в качестве возможной назвала другая жительница региона, ее слова приводит РИА Воронеж.

Работа специальных служб на месте аварии Кадр: Telegram-канал «Богучар в Телеграме»

«В день трагедии мы лично были возле Дона, так как живем в Галиевке, муж часто говорит "давай доедем глянем, поднимается ли вода". В этот день не было никаких знаков», — сообщила жительница региона Алина.

При этом департамент дорожного движения региона опровергает это предположение. «Временные дорожные знаки установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на период разведения наплавного моста», — заявили чиновники.

Ранее сообщалось, что утонувший автомобиль подняли со дна Дона. По предварительной информации, дверные ручки машины были сломаны изнутри. Авто нашли на глубине восьми метров в перевернутом виде.