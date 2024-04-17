Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 18 апреля 2024Забота о себе

Названы повышающие либидо продукты

Фото: Don Ricardo / Unsplash

Свекла, сельдерей и некоторые другие продукты положительно влияют на либидо, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Их врач перечислила в комментарии для Пятого канала.

Специалистка объяснила, что свекла и сельдерей положительно влияют на либидо, в том числе за счет содержания аналогов мужских половых гормонов. При этом эти вещества оказывают возбуждающее воздействие и на женщин. На пользу либидо также идут морковь и зелень, так как содержат оксид азота, расширяющий сосуды и улучшающий кровообращение, в том числе и в половых органах.

По ее словам, людям с пониженной сексуальностью следует есть больше устриц, моллюсков и других морепродуктов, а также мяса и печени. Все эти продукты содержат много цинка, который также положительно влияет на либидо.

Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Для либидо важен и нормальный кровоток в мелких сосудах. Разогнать его можно с помощью кверцетина, а он присутствует в яблоках и луке, сказала врач-диетолог.

«Витамин А — в виде каротиноидов или в виде витамина — необходим для увлажнения слизистых и для их обновления, потому что недостаточное увлажнение слизистой тоже может приводить к различным проблемам и даже болевым ощущениям», — подытожила врач.

Ранее Соломатина рассказала, что капуста не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и людям старше 50 лет, если они не привыкли к этому продукту. Иначе могут появиться метеоризм и вздутие живота, отметила врач.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Пациенты клиники в Москве стали инвалидами после операций хирурга из Киева. Среди них — ученый и бывшая оперная певица

      В российском регионе ограничили движение в сторону Казахстана из-за паводка

      Отказавшиеся от свадьбы в последний момент люди объяснили свой выбор

      Новая жена Канье Уэста пришла в Диснейленд в мини-платье без нижнего белья

      Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Бериславе

      Россиянин устроил склад боеприпасов и стрелкового оружия в собственном доме

      Удары артиллерии сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

      Утечка аммиака произошла в районе популярного у россиян курорта Таиланда

      Российская чиновница фиктивно трудоустроила приятеля и получала за него зарплату

      Домохозяек призвали положить ложку соли в унитаз с одной целью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше