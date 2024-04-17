Названы повышающие либидо продукты

Свекла, сельдерей и некоторые другие продукты положительно влияют на либидо, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Их врач перечислила в комментарии для Пятого канала.

Специалистка объяснила, что свекла и сельдерей положительно влияют на либидо, в том числе за счет содержания аналогов мужских половых гормонов. При этом эти вещества оказывают возбуждающее воздействие и на женщин. На пользу либидо также идут морковь и зелень, так как содержат оксид азота, расширяющий сосуды и улучшающий кровообращение, в том числе и в половых органах.

По ее словам, людям с пониженной сексуальностью следует есть больше устриц, моллюсков и других морепродуктов, а также мяса и печени. Все эти продукты содержат много цинка, который также положительно влияет на либидо.

Для либидо важен и нормальный кровоток в мелких сосудах. Разогнать его можно с помощью кверцетина, а он присутствует в яблоках и луке, сказала врач-диетолог.

«Витамин А — в виде каротиноидов или в виде витамина — необходим для увлажнения слизистых и для их обновления, потому что недостаточное увлажнение слизистой тоже может приводить к различным проблемам и даже болевым ощущениям», — подытожила врач.

Ранее Соломатина рассказала, что капуста не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и людям старше 50 лет, если они не привыкли к этому продукту. Иначе могут появиться метеоризм и вздутие живота, отметила врач.