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14:28, 27 февраля 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от капусты

Диетолог Соломатина: пожилым людям нужно с осторожностью есть капусту

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Капуста не рекомендуется пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и пожилым людям. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина уточнила, что капуста противопоказана при панкреатите, гастрите и язве желудка. Также не стоит ее употреблять тем, у кого есть заболевания щитовидной железы, говорит врач. Она объяснила, что при гипотиреозе снижается выработка гормонов, капуста же тормозит этот процесс еще сильнее. «Но если человек находится на гормонозаместительной терапии, то у него этот дефицит компенсируется», — отметила диетолог.

Кроме того, Соломатина предостерегла от капусты некоторых людей старше 50 лет. По ее словам, если человек не привык к этому продукту, то добавлять его в рацион нужно с осторожностью: постепенно и небольшими порциями. Иначе могут появиться метеоризм и вздутие живота, отметила врач.

Диетолог подчеркнула, что при отсутствии противопоказаний капуста является полезным продуктом, а в тушеном или квашеном виде еще и способствует похудению. По словам Соломатиной, в квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая блокирует переход углеводов в жир. Кроме того, она обеспечивает клетки энергией и улучшает метаболические процессы. Тушеная капуста тоже способствует потере веса, указала врач, так как надолго насыщает организм и снижает активность гормона голода — грелина.

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      Екатерина Улитина
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