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15:32, 26 февраля 2024Забота о себе

Некоторых россиян призвали с осторожностью употреблять фасоль

Диетолог Гинзбург: фасоль не рекомендована людям с язвенной болезнью

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

При регулярном употреблении в пищу блюд с фасолью замедляется старение, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. При этом некоторых россиян в беседе с «Вечерней Москвой» он призвал употреблять этот продукт с осторожностью.

По его словам, процессам старения препятствуют содержащиеся в фасоли флавоноиды, цинк, магний, селен, витамины группы В. Кроме того, напомнил он, фасоль очень питательна — она относится к семейству бобовых, а в них содержится большое количество белка и пищевых волокон.

Он добавил, что фасоль не рекомендована для частого потребления людям с пищевой непереносимостью — например, тем, у кого из-за этого бывает дискомфорт ЖКТ: метеоризм или вздутие. «При язвенной болезни и выраженной почечной недостаточности также не рекомендуется есть фасоль слишком часто», — предупредил Гинзбург. Не советует он и употреблять стручковую фасоль в сыром виде, поскольку это усложнит процесс усвоения минералов и микроэлементов.

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При этом, подчеркнул он, организм к фасоли можно приучить, поедая ее регулярно, но в небольших количествах.

Ранее диетолог Липин Хуанг посоветовала снижать артериальное давление с помощью продуктов, содержащих калий. По словам Хуанг, много калия содержится в овощах и фруктах, особенно в бананах, киви и финиках, а также в бобовых, орехах, листовой зелени.

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      Александра Лисица
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