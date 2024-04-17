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13:22, 17 апреля 2024Мир

Нидерланды передадут два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов

Reuters: Нидерланды передадут истребители F-16 для обучения украинских пилотов

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Нидерланды передадут два истребителя F-16 для обучения украинских пилотов в предназначенным для этого центре в Румынии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Дания, Нидерланды и США планируют поставить первый из десятков истребителей F-16 на Украину этим летом после запуска программы подготовки пилотов и предоставления самолетов в дар», — отмечается в материале агентства.

Авторы также подчеркивают, что Нидерланды являются одной из движущих сил «международной коалиции» по формированию авиационного парка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен анонсировала выделение Киеву боеприпасов для истребителей F-16 на сумму 164 миллиона долларов. Она также добавила, что еще около 200 миллионов евро были выделены Нидерландами и их партнерами на производство беспилотников для разведки, наблюдения и рекогносцировки для Киева.

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      Максим Габриелян
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