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08:30, 21 марта 2024Мир

Нидерланды выделят Украине крупную сумму на боеприпасы для F-16

Оллонгрен: Нидерланды выделят Украине боеприпасы для F-16 на 164 млн долларов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Нидерланды выделят Украине боеприпасы для истребителей F-16 на 150 миллионов евро (почти 164 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»). Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F16 на сумму 150 миллионов евро напрямую у производителя», — отметила глава Минобороны. Она также добавила, что еще около 200 миллионов евро были выделены Нидерландами и их партнерами на производство беспилотников для разведки, наблюдения и рекогносцировки для Киева.

Newsweek подчеркивает, что решение Нидерландов по предоставлению военной помощи Украине последовало за визитом Оллонгрен в Киев.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов заявила, что страна передаст Вооруженным силам Украины первые американские истребители F-16 во второй половине 2024 года.

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      Лина Пивоварова
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