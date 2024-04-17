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22:03, 17 апреля 2024Бывший СССР

Украинская разведка пригрозила России новыми вылазками боевиков РДК

ГУР Украины планирует новые вылазки боевиков РДК и атаки дронов на Россию

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Post.

«Мы предложили план, направленный на сокращение потенциала России. Это охватывает множество аспектов», — подчеркнул он в разговоре с WP.
В частности, Украина намерена проводить «больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства». Кроме того, Буданов планирует увеличить число атак дронов.

Ранее российские войска уничтожили склады РДК с боеприпасами в зоне специальной военной операции (СВО). Помимо прочего, поражена живая сила и военная техника Украины в 132 районах зоны СВО.

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      Марина Совина
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