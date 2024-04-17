Украинская разведка пригрозила России новыми вылазками боевиков РДК

ГУР Украины планирует новые вылазки боевиков РДК и атаки дронов на Россию

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил России новыми вылазками «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Post.

«Мы предложили план, направленный на сокращение потенциала России. Это охватывает множество аспектов», — подчеркнул он в разговоре с WP.

В частности, Украина намерена проводить «больше атак "русских добровольцев", которые действуют внутри России при поддержке его ведомства». Кроме того, Буданов планирует увеличить число атак дронов.

Ранее российские войска уничтожили склады РДК с боеприпасами в зоне специальной военной операции (СВО). Помимо прочего, поражена живая сила и военная техника Украины в 132 районах зоны СВО.

