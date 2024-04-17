Российские войска уничтожили склады РДК с боеприпасами в зоне спецоперации

Минобороны России заявило об уничтожении складов РДК в зоне спецоперации

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации склады боеприпасов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), оперативно-тактической группы «Донецк», а также 125-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары нанесли ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок Вооруженных сил России. Помимо прочего, поражена живая сила и военная техника Украины в 132 районах зоны специальной военной операции (СВО).

Конашенков добавил, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 191 беспилотник, французскую авиационную бомбу Hammer, а также шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS, произведенных в США.

Ранее, 16 апреля, Минобороны отчиталось, что российские войска нанесли удар по складам ВСУ с боеприпасами и горючим, а также поразили цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов.

2 апреля глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за март войска России нанесли 190 групповых и два массированных удара высокоточным оружием и беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Он также добавил, что подразделения российских войск продолжат выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей и снижать их боевые возможности.