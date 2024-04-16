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13:38, 16 апреля 2024Россия

Российские войска поразили украинские склады боеприпасов и горючего

Минобороны России отчиталось о поражении складов ВСУ с боеприпасами и горючим

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска поразили склады с боеприпасами и горючим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо того, были поражены цеха производства и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт 13-й бригады нацгвардии Украины в зоне проведения СВО. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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