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13:54, 15 апреля 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по наблюдательному пункту бригады нацгвардии Украины

МО РФ: уничтожен командно-наблюдательный пункт 13-й бригады нацгвардии Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 13-й бригады нацгвардии Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Они также ударили по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 110-ти районах боевых действий.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ранее ударили по базе хранения украинского вооружения, где находились 32 гаубицы Д-20. Также удалось поразить два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.

До этого Минобороны сообщало, что российские войска уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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