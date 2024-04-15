Минобороны заявило об ударе по наблюдательному пункту бригады нацгвардии Украины
Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт 13-й бригады нацгвардии Украины в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России. Они также ударили по живой силе и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 110-ти районах боевых действий.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ранее ударили по базе хранения украинского вооружения, где находились 32 гаубицы Д-20. Также удалось поразить два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров.
До этого Минобороны сообщало, что российские войска уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.