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14:15, 10 апреля 2024Россия

Минобороны заявило о поражении 32 гаубиц на базе хранения боеприпасов ВСУ

Минобороны России: поражена база хранения боеприпасов ВСУ с 32 гаубицами Д-20
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по базе хранения украинского вооружения, где находились 32 гаубицы Д-20. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Помимо этого, ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии удалось поразить два цеха сборки беспилотников и объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. Российская армия также поразила живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 128 районах боевых действий.

За минувшие сутки в зоне СВО средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 172 украинских беспилотника и 3 французские авиационные управляемые бомбы Hammer.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска уничтожили ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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