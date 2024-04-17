Одной категории россиян проведут газовые сети бесплатно

В России программу газификации расширят на садовые товарищества

В России расширят программу социальной газификации на садоводческие товарищества (СНТ). Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале правительства России.

Газовые сети бесплатно проведут до границ земельных участков, расположенных вблизи газифицированных населенных пунктов. При этом на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявку о подключении могут подать как собственник дома, так и председатель СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества. К заявке о подключении следует приложить его протокол.

Ранее ЛДПР предложили выдавать россиянам специальные сертификаты, предполагающие частичную компенсацию затрат на газификацию жилища. Там отметили, что в настоящее время в некоторых регионах предусмотрена частичная компенсация затрат на установку газового оборудования. При этом россияне получают ее только после самой установки, зачастую недешевой.

