Россиянам захотели помочь газифицировать дома

В Госдуме предложили выдавать сертификаты на газификацию домов

Сертификаты, предполагающие частичную компенсацию затрат на газификацию жилища, предложили выдавать россиянам в ЛДПР. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, сообщают «Известия».

В настоящее время меры по компенсации части трат на газификацию предоставляются жителям Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, Башкирии, Татарстана и других. При этом в большинстве регионов россияне получают компенсацию после оплаты услуг подключения газового оборудования. В зависимости от региона их стоимость варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей, что может оказаться существенной суммой не только для малоимущих категорий граждан.

Порядок предоставления и перечень категорий граждан, которым будет положена помощь, авторы законопроекта предлагают устанавливать самим властям субъектов в зависимости от стоимости этих услуг.

Ранее стало известно, что суммарная задолженность россиян за газ по итогам 2023 года снизилась на 6,2 процента в сравнении с показателем 2022-го. Всего жители страны оказались должны 153 миллиарда рублей.