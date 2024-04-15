Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 15 апреля 2024Экономика

Россиянам захотели помочь газифицировать дома

В Госдуме предложили выдавать сертификаты на газификацию домов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сертификаты, предполагающие частичную компенсацию затрат на газификацию жилища, предложили выдавать россиянам в ЛДПР. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму, сообщают «Известия».

В настоящее время меры по компенсации части трат на газификацию предоставляются жителям Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, Башкирии, Татарстана и других. При этом в большинстве регионов россияне получают компенсацию после оплаты услуг подключения газового оборудования. В зависимости от региона их стоимость варьируется от 70 тысяч до 400 тысяч рублей, что может оказаться существенной суммой не только для малоимущих категорий граждан.

Порядок предоставления и перечень категорий граждан, которым будет положена помощь, авторы законопроекта предлагают устанавливать самим властям субъектов в зависимости от стоимости этих услуг.

Ранее стало известно, что суммарная задолженность россиян за газ по итогам 2023 года снизилась на 6,2 процента в сравнении с показателем 2022-го. Всего жители страны оказались должны 153 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о просьбе России передать информацию по теракту в «Крокусе». Что на это ответил Вашингтон?

      Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

      Пожилая женщина откусила палец посетительнице спортзала из-за тренажера

      Терапевт назвала причину онемения рук и ног после пробуждения

      Названы города России с сильно подорожавшим жильем

      Россиянин открыл стрельбу из ружья по полицейскому

      57-летняя Сальма Хайек показала фото в купальнике

      В Британии заявили о невозможности конфискации активов России

      Россиянин с голым торсом устроил гонку с полицией на Бали и разозлил местных

      Солдаты ВСУ заявили о желании дезертировать из-за законопроекта о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше