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14:33, 11 апреля 2024Экономика

Долги россиян за газ снизились

«Газпром»: задолженность россиян за газ снизилась на 6,2 % по итогам 2023 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам 2023 года суммарная задолженность россиян за газ снизилась на 6,2 процента в сравнении с показателем 2022-го и опустилась до уровня в 153 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте «Газпрома».

В компании отметили, что размер просроченной задолженности российских потребителей за газ снижается третий год подряд. В 2023-м показатель снизился на 10,1 миллиарда рублей.

Сокращение задолженности аналитики зафиксировали в 56 российских регионах. Самими стремительными темпами долги снижались у жителей Краснодарского и Пермского краев, а также граждан из Владимирской, Московской и Самарской областей, резюмировали в энергетическом холдинге.

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Подобной динамики удалось добиться за счет мероприятий по обеспечению высокого уровня платежной дисциплины потребителей, добавили в «Газпроме». Речь идет в том числе о регулярной инвентаризации и актуализации абонентских баз. Так, в прошлом году сотрудники компании с этими целями посетили в общей сложности 16 миллионов граждан.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о выделении рекордных 270,3 миллиарда рублей в 2024 году на газификацию в России. Во время встречи с президентом Владимиром Путиным он пообещал выполнить задачу по полной технически возможной газификации в стране к 2030 году.

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      Анатолий Акулов
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