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00:39, 27 декабря 2023Россия

Названы сроки полной газификации России

Миллер обещал выполнить задачу по полной газификации в России к 2030 году

Фото: Unsplash

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сроках полной технически возможной газификации в России. Его слова приводит РИА Новости.

Миллер назвал сроки выполнения задачи полной газификации России и подчеркнул, что это «абсолютно точно» произойдет к 2030 году. К началу 2024 года этот показатель составит 89 из 100 процентов технически возможной сетевой газификации. За 2023 год улучшились условия жизни в более 400 населенных пунктов. Кроме того, были построены 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

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      Марина Совина
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