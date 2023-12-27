«Задача точно будет выполнена» Глава «Газпрома» заявил о выделении рекордных 270 миллиардов рублей на газификацию России

Миллер: «Газпром» в 2024 году выделит на газификацию РФ рекордные 270 млрд руб.

«Газпром» в 2024 году выделит рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей на газификацию в России. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

Он отметил, что в будущем году планируется еще большее увеличение темпов работы по газификации и догазификации страны.

Мы выделили рекордную сумму на эти цели — 270,3 миллиарда рублей. Это на 33,5 миллиарда рублей больше, чем в этом году Алексей Миллер глава «Газпрома»

Миллер также сообщил, что «Газпром» в полной мере удовлетворил все потребности россиян в газе, несмотря на то что первая половина декабря в стране выдалась холодной.

Россию полностью газифицируют к 2030 году

Миллер пообещал президенту, что задача по полной технически возможной газификации в России будет выполнена к 2030 году.

Он отметил, что к началу 2024-го ее уровень составит 89 процентов. За 2023 год газ получили более 400 населенных пунктов, построено 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов.

Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в РФ в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена Алексей Миллер глава «Газпрома»

Путин пообещал продолжить работу по газификации в России

Президент России во время подведения итогов года 14 декабря пообещал продолжить работу по газификации в стране.

Мы газификацией занимаемся. Я уже говорил об этом. Могу еще раз повторить: 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать. И мы будем продолжать эту работу Владимир Путин президент России

В октябре глава государства заявил, что власти продолжат делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь в селах. Российский лидер подчеркнул, что чиновники продолжат укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Также будут обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, а также строить жилье.

Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента

Министр энергетики России Николай Шульгинов 20 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что уровень газификации по итогам текущего года достигнет целевого показателя в 73,8 процента.

Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8 процента Николай Шульгинов министр энергетики России

Прогноз газификации на 2024 год составляет 74,7 процента, уточнил глава ведомства.

В ноябре вице-премьер России Александр Новак рассказал, что, если 20 лет назад уровень газификации в регионах России был 53 процента, сейчас он достиг 73 процентов, а в планах — выйти на показатель 83 процента. Такую задачу энергетикам поставил Путин. Для этого нужно строить магистральные газопроводы и распределительные сети, чтобы в идеале каждый желающий мог получить газ в своем доме.