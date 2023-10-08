Путин заявил о важности повышения комфорта жизни в селах
Путин: Россия продолжит делать все, чтобы обеспечить комфортную жизнь в селах
Власти продолжат делать все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь в селах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что чиновники продолжат укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Также будут обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, а также строить жилье.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций.
Ранее российский глава заявил о заинтересованности в распространении образования на русском языке.