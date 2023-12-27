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00:52, 27 декабря 2023Экономика

В 2024 году на газификацию в России выделят рекордную сумму

«Газпром» в 2024 году выделит на газификацию в РФ рекордные 270,3 млрд рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Газпром» в 2024 году выделит на газификацию и догазификацию в России рекордную сумму в 270,3 миллиарда рублей, об этом заявил глава компании Алексей Миллер, пишет РИА Новости.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что это на 33,5 миллиарда больше, чем в 2023 году.

«Мы в следующем году… планируем увеличить еще больше темпы нашей работы по догазификации и газификации страны», — подчеркнул глава компании. Он также пообещал выполнить задачу по полной газификации в России к 2030 году.

В ноябре Путин поручил главам регионов предоставить участникам спецоперации (СВО) и инвалидам субсидии на газификацию. Размер субсидии — 100 тысяч рублей на одно домовладение. Доклад о выполнении должен быть представлен российскому главе до 15 января 2024 года.

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      Марина Совина
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