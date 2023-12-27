Миллер отчитался перед Путиным за работу «Газпрома» в морозы

Миллер рассказал Путину, что «Газпром» удовлетворил потребности в газе в декабре

«Газпром» в полной мере удовлетворил все потребности россиян в газе, несмотря на то, что первая половина декабря в стране выдалась холодной, заявил глава компании Алексей Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным он рассказал, что РФ прошла первый зимний пик. Миллер отметил, что до 15 декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России регистрировали морозы.

«Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что "Газпром" в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности», — отчитался он перед главой государства.

Ранее «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. Заявка китайской стороны превысила контрактные обязательства, объем поставки установил исторический рекорд.