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11:27, 17 апреля 2024Бывший СССР

Операция ВДВ по ликвидации опытного снайпера ВСУ попала на видео

МО России опубликовало кадры операции ВДВ по ликвидации опытного снайпера ВСУ

Ночная операция российских солдат воздушно-десантных войск (ВДВ) по уничтожению опытного снайпера одного из спецподразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала на видео. Кадры произошедшего на своем сайте опубликовало Министерство обороны (МО) России.

«Получив сведения от разведывательных органов о том, что в зоне ответственности десантников-дальневосточников действует снайпер ВСУ с группой прикрытия, командование ВДВ поручило его ликвидацию снайперской группе десантников Уссурийской бригады»

Как отметили в оборонном ведомстве, вместе со снайпером действовала группа прикрытия из семи человек. Десантникам удалось обнаружить их лишь спустя пятеро суток в засаде. После этого между военными произошла снайперская дуэль, в результате которой российские военные смогли ликвидировать цель вместе с группой прикрытия, а также взять в плен четверых солдат ВСУ, которые прибыли для эвакуации украинских военных.

Ранее на видео попал срыв ротации ВСУ российскими военными на запорожском направлении в районе Работино. Отмечается, что российские военные атаковали украинских солдат, когда те пытались незаметно пробраться к своим через поляну разбитой западной техники.

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      Александр Курбатов
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